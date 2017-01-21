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  • 21.01, 12:27
«Юридический салон», 21 января. Главная дорога. Юридический салон, автомобили, штрафы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Юридический салон», 21 января

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«Юридический салон», 21 января

«Юридический салон», 21 января

    Житель Ульяновска Максим Михайлов сфотографировал припаркованный на газоне автомобиль и отправил снимок в ГАИ, чтобы владельца наказали, но ему ответили, что хозяина машины оштрафовать не могут, так как на фото газона не видно.

    Гражданин интересуется, есть ли в зимнее время понятие «газон» или надо будет ждать первой травки, чтобы наказать нарушителя?

    Сергей Волгин, юрист: «Согласно принципу презумпции невиновности, чтобы привлечь кого-либо к ответственности, необходимы доказательства вины нарушителя. Достаточно ли их, решает лицо, которое рассматривает дело. Если по присланному снимку невозможно установить обстоятельства нарушения, например, наличие газона, оснований для привлечения к ответственности нет. А зимой это происходит или летом, не имеет никакого значения».

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