«Юридический салон», 21 января

Житель Ульяновска Максим Михайлов сфотографировал припаркованный на газоне автомобиль и отправил снимок в ГАИ, чтобы владельца наказали, но ему ответили, что хозяина машины оштрафовать не могут, так как на фото газона не видно.

Гражданин интересуется, есть ли в зимнее время понятие «газон» или надо будет ждать первой травки, чтобы наказать нарушителя?, юрист: «Согласно принципу презумпции невиновности, чтобы привлечь кого-либо к ответственности, необходимы доказательства вины нарушителя. Достаточно ли их, решает лицо, которое рассматривает дело. Если по присланному снимку невозможно установить обстоятельства нарушения, например, наличие газона, оснований для привлечения к ответственности нет. А зимой это происходит или летом, не имеет никакого значения».