Советы «Главной дороги»: как правильно ездить по снежной колее

Автомобилистам нужно уметь выбираться из зимних ловушек. Эти навыки в холодное время года помогут выехать из колеи и выйти из других сложных ситуаций.
Нужно повернуть руль под небольшим углом в сторону, противоположную той, куда надо свернуть, и добавить газ, оттолкнувшись от противоположной вершины колеи, а при выезде немного отпустить газ.
Действия водителя в колее похожи на работу сноубордиста на рампе. Чтобы вытолкнуть машину, нужно качнуться и оттолкнуться от противоположного бортика. Подробнее о зимних ловушках и грамотном поведении за рулем смотрите в программе «Главная дорога».
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