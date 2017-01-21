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  • 21.01, 12:26
Советы «Главной дороги»: как правильно ездить по снежной колее. Главная дорога. Школа вождения, автомобили, зима. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Советы «Главной дороги»: как правильно ездить по снежной колее

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Советы «Главной дороги»: как правильно ездить по снежной колее

Советы «Главной дороги»: как правильно ездить по снежной колее

    Автомобилистам нужно уметь выбираться из зимних ловушек. Эти навыки в холодное время года помогут выехать из колеи и выйти из других сложных ситуаций.

    Неподготовленный водитель может заскользить даже в неглубокой ледяной колее и на любом приводе. Автомобилист крутит руль, но машина едет по прямой. Если руль повернуть и держать газ, колеса будут буксовать.

    Нужно повернуть руль под небольшим углом в сторону, противоположную той, куда надо свернуть, и добавить газ, оттолкнувшись от противоположной вершины колеи, а при выезде немного отпустить газ.

    Действия водителя в колее похожи на работу сноубордиста на рампе. Чтобы вытолкнуть машину, нужно качнуться и оттолкнуться от противоположного бортика. Подробнее о зимних ловушках и грамотном поведении за рулем смотрите в программе «Главная дорога».

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