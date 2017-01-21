Виниловая пленка или матовый лак: как защитить кузов машины от сколов и царапин

Автомобилисты, желающие защитить своего железного коня от царапин и сколов, наносят на кузов матовое защитное покрытие.Главная дорога» сравнили эти покрытия, взяв 4 автомобильные двери. Одну оставили в заводской краске, на другие нанесли матовый слой.
Plasti Dip обойдется в 30 тысяч рублей, винил — в 45, матовый лак — в 50 тысяч на один автомобиль. Ветки и кусты оставляют на машине царапины, но от них надежно защищает виниловая пленка. На кузове, покрытом Plasti Dip, остаются явные следы, тогда как на заводской краске их почти нет.
Можно устроить испытание посерьезнее, например, выстрелить из страйкбольного пулемета. Виниловая пленка и Plasti Dip лишь частично защищают краску, но в нескольких местах покрытие отлетело. Остались явные следы и на матовом покрытии и заводском лаке. Но лак легко отполировать, сколов нет, правда, вмятины остались. По словам специалистов, царапины можно убрать только с обычного лака.
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