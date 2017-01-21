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  • 21.01, 12:26
Зимние гонки: любители опасных развлечений рискуют сами и подставляют других. Главная дорога. Специальный репортаж, автомобили, отдых и досуг, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Зимние гонки: любители опасных развлечений рискуют сами и подставляют других

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Зимние гонки: любители опасных развлечений рискуют сами и подставляют других

Зимние гонки: любители опасных развлечений рискуют сами и подставляют других

Зимние гонки: любители опасных развлечений рискуют сами и подставляют других

    В России завоевывают популярность опасные развлечения. Появляется все больше желающих вслед за машиной мчаться по заснеженным улицам на лыжах, сноуборде или надувной ватрушке.

    Любителей экстрима не останавливает ни страх перед смертью или серьезной травмой, ни штраф. Катание по городу за машиной красноярцам обошлось в 5 тысяч рублей. Водителя автомобиля нашли по номеру и оштрафовали за нарушение правил перевозки, проезд по пешеходной зоне и не пристегнутый ремень.

    В Йошкар-Оле девушки погибли, влетев на ватрушке под грузовик. Водителю, далекому от экстрима, грозит до 7 лет тюрьмы. Формально он задавил пешеходов.

    Когда волна уличных катаний захлестнула Петербург, в местной полиции начали облавы, чтобы спасти жизнь экстремалам и защитить водителей от тюрьмы. Также правоохранители изучают ролики с покатушками и штрафуют участников опасных игрищ, ведь почти на всех записях видны номера машин. Но отдельного наказания за такой экстрим так и не появилось.

    Любителям острых ощущений никто не запрещает кататься по снежным полям и замерзшим озерам, где ни травм, ни штрафов, ни судов, а самая большая неприятность — лопнувший на вираже трос. Подробнее об опасных зимних развлечениях смотрите в материале программы «Главная дорога».

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