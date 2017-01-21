Зимние гонки: любители опасных развлечений рискуют сами и подставляют других

В России завоевывают популярность опасные развлечения. Появляется все больше желающих вслед за машиной мчаться по заснеженным улицам на лыжах, сноуборде или надувной ватрушке.
В Йошкар-Оле девушки погибли, влетев на ватрушке под грузовик. Водителю, далекому от экстрима, грозит до 7 лет тюрьмы. Формально он задавил пешеходов.
Когда волна уличных катаний захлестнула Петербург, в местной полиции начали облавы, чтобы спасти жизнь экстремалам и защитить водителей от тюрьмы. Также правоохранители изучают ролики с покатушками и штрафуют участников опасных игрищ, ведь почти на всех записях видны номера машин. Но отдельного наказания за такой экстрим так и не появилось.
Любителям острых ощущений никто не запрещает кататься по снежным полям и замерзшим озерам, где ни травм, ни штрафов, ни судов, а самая большая неприятность — лопнувший на вираже трос. Подробнее об опасных зимних развлечениях смотрите в материале программы «Главная дорога».
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