В Стамбуле обстреляли из гранатометов офис правящей партии и здание управления безопасности

Власти Турции подозревают в причастности к обстрелам из гранатометов двух зданий в Стамбуле бойцов леворадикальной группировки.СМИ, неизвестные боевики обстреляли в Стамбуле офис правящей в Турции Партии справедливости и развития. По информации турецкого телеканала NTV, выстрел был сделан со стороны внутреннего двора из одноразового противотанкового гранатомета. Снаряд попал в помещение на третьем этаже здания, но не взорвался. На месте работают саперы.
Ранее перед этим при аналогичных обстоятельствах было обстреляно здание управления безопасности в Стамбуле. Выстрел из противотанкового гранатомета был также произведен со стороны внутреннего двора. По словам губернатора Стамбула, в результате происшествия никто не пострадал. Ведется широкомасштабная полицейская операция по задержанию лиц, причастных к обстрелам.
Власти Турции подозревают в причастности к организации этих обстрелов боевиков леворадикальной экстремистской группировки «Революционная народно-освободительная партия — фронт». Эту группировку и ранее подозревали в организации ряда крупных терактов в Турции.
Фото: @slmhktn_eng/ twitter.com
Фото: @slmhktn_eng/ twitter.com
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