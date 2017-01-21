Во время пожара в госпитале Бурденко не прекращали операции

В институте нейрохирургии имени Бурденко сообщили, что последствия пожара оказались минимальными.
В ведомстве также отметили, что в результате пожара в здании НИИ нейрохирургии имени Бурденко никаких перебоев с оказанием медицинской помощи пациентам не возникло. Во время пожара была проведена эвакуация пациентов и персонала. Были эвакуированы 75 человек медперсонала и 151 пациент, в том числе 30 из реанимации. Тем не менее, в больнице не прекращались операции.
Как пишет ТАСС со ссылкой на представителей госпиталя, ущерб от пожара незначительный, по предварительным данным, специальное медицинское оборудование не получило повреждений.
произошло возгорание. На верхних этажах произошли протечки воды, которая использовалась при тушении. В настоящее время уже ведутся восстановительные работы. По предварительной версии, пожар мог произойти в результате нарушений правил безопасности при проведении газосварочных работ. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
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