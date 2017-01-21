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  • 21.01, 01:50

Во время пожара в госпитале Бурденко не прекращали операции

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Во время пожара в госпитале Бурденко не прекращали операции

Во время пожара в госпитале Бурденко не прекращали операции

Во время пожара в госпитале Бурденко не прекращали операции

В институте нейрохирургии имени Бурденко сообщили, что последствия пожара оказались минимальными.

Сообщение пресс-службы Минздрава РФ: «К настоящему моменту все пациенты возвращены в свои палаты. Мощности Центра нейрохирургии работают в полном объеме. Необходимости в эвакуации пациентов в другие медицинские организации Москвы нет».

В ведомстве также отметили, что в результате пожара в здании НИИ нейрохирургии имени Бурденко никаких перебоев с оказанием медицинской помощи пациентам не возникло. Во время пожара была проведена эвакуация пациентов и персонала. Были эвакуированы 75 человек медперсонала и 151 пациент, в том числе 30 из реанимации. Тем не менее, в больнице не прекращались операции.

Как пишет ТАСС со ссылкой на представителей госпиталя, ущерб от пожара незначительный, по предварительным данным, специальное медицинское оборудование не получило повреждений.

Сильнее всего в здании пострадала кровля, где и произошло возгорание. На верхних этажах произошли протечки воды, которая использовалась при тушении. В настоящее время уже ведутся восстановительные работы. По предварительной версии, пожар мог произойти в результате нарушений правил безопасности при проведении газосварочных работ. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

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