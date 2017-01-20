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  • 21.01, 00:19

Обама улетел из Вашингтона, но обещал вернуться

6 комментариев
  • Фото Reuters © 2017, Brendan McDermid
Обама улетел из Вашингтона, но обещал вернуться

Обама улетел из Вашингтона, но обещал вернуться

Обама улетел из Вашингтона, но обещал вернуться
  • Фото Reuters © 2017, Brendan McDermid

    • Бывший президент США Барак Обама улетел с семьей в отпуск в Калифорнию, в последний раз воспользовавшись самолетом президентского авиаотряда.

    Как сообщают американские СМИ, перед тем, как покинуть Вашингтон экс-президент США Барак Обама попрощался со своими сторонниками на авиабазе Эдвардс. Обама пообещал, что его отставка станет «не точкой, а запятой» в той работе «по строительству Америки», которой он занимался.

    Барак Обама, экс-президент США: «Обещаю, что и дальше буду вместе с вами».

    Обама и его семья улетели в отпуск в калифорнийский город Палм-Спрингс, в последний раз воспользовавшись одним из бортов президентского авиаотряда. Речь идет не о борте номер один, которым может пользоваться только действующий президент США.

    Ранее чета Обама заявила, что планирует жить в Вашингтоне, пока дети не закончат учебу в школе.

    Напомним, сегодня в полдень по местному времени (20:00 по Москве) Вашингтоне у здания Капитолия состоялась торжественная церемония инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа.

    Дональд Трамп принес присягу на верность стране и конституции, которая состояла из 35 обязательных слов и четырех необязательных — «Да поможет мне Бог».

    Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.

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