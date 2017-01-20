Обама улетел из Вашингтона, но обещал вернуться

Бывший президент США Барак Обама улетел с семьей в отпуск в Калифорнию, в последний раз воспользовавшись самолетом президентского авиаотряда.СМИ, перед тем, как покинуть Вашингтон экс-президент США Барак Обама попрощался со своими сторонниками на авиабазе Эдвардс. Обама пообещал, что его отставка станет «не точкой, а запятой» в той работе «по строительству Америки», которой он занимался.
Барак Обама, экс-президент США: «Обещаю, что и дальше буду вместе с вами».
Обама и его семья улетели в отпуск в калифорнийский город Палм-Спрингс, в последний раз воспользовавшись одним из бортов президентского авиаотряда. Речь идет не о борте номер один, которым может пользоваться только действующий президент США.
Ранее чета Обама заявила, что планирует жить в Вашингтоне, пока дети не закончат учебу в школе.
Дональд Трамп принес присягу на верность стране и конституции, которая состояла из 35 обязательных слов и четырех необязательных — «Да поможет мне Бог».Опубликовано НТВ 20 января 2017 г.
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