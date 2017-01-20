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  • 20.01, 22:48

Первым указом Трамп назначил Бешеного Пса главой Пентагона

4 комментария
  • Фото Reuters © 2017, Jonathan Ernst
Первым указом Трамп назначил Бешеного Пса главой Пентагона

Первым указом Трамп назначил Бешеного Пса главой Пентагона

Первым указом Трамп назначил Бешеного Пса главой Пентагона
  • Фото Reuters © 2017, Jonathan Ernst

    • Дональд Трамп, вступивший сегодня в должность президента США, подписал свои первые указы.

    Документы Трамп подписывал за столом в окружении семьи и высшего руководства США, причем после подписания каждого указа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе своим внукам.

    Как сообщает Reuters, один из указов Трампа позволяет отставному генералу Джеймсу Мэттису занимать пост министра обороны США. Это делается в обход существующих правил. Дело в том, что по законам США, лица, уволившиеся с военной службы менее 7 лет назад, не могут занимать этот пост. Однако неделю назад сенаторы проголосовали за то, чтобы сделать для генерала Мэттиса исключение. Генерал Джеймс Мэттис по прозвищу Бешеный Пес на этих же слушаниях в Сенате заявил, что Россия является главной угрозой национальным интересам США.

    Кроме того, президент завизировал ряд официальных назначений, а также документ, провозглашающий Национальнй день патриотизма.

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