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  • 20.01, 22:48

Шипулин завоевал золото в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антерсельве

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Шипулин завоевал золото в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антерсельве

Шипулин завоевал золото в индивидуальной гонке на этапе КМ в Антерсельве

Россиянин Антон Шипулин одержал победу в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антерсельве.

Эта победа в индивидуальной гонке на этапах Кубка мира стала первой в карьере российского биатлониста.

На четырех огневых рубежах он допустил лишь один промах и преодолел 20-километровую дистанцию за 50 минут и 38,1 секунды.

Второе место с отставанием в 41 секунду и двумя промахами занял француз Мартен Фуркад. Третьим финишировал представитель Украины Сергей Семенов, который допустил один промах и проиграл россиянину 56,8 секунды.

Добавим, что россиянин Максим Цветков завершил гонку седьмым, Евгений Гараничев пришел к финишу 12-м, Антон Бабиков — 35-м, Дмитрий Малышко — 64-м, а Матвей Елисеев стал 87-м.

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