Трамп пообещал не допустить военного превосходства других стран

Администрация президента США Дональда Трампа будет стремиться к усилению военной мощи страны и более высокому уровню боевой готовности.сайте Белого дома, США не должны позволять другим странам превосходить их по военной мощи.
Из программы администрации Трампа: «Наша военная сила нуждается в любых активах, которые есть в ее распоряжении, чтобы защитить Америку. Мы не можем позволить другим нациям превзойти нашу военную мощь. Администрация Трампа будет стремиться к наиболее высокому уровню боевой готовности».
В программе также говорится, что Дональд Трамп намеревается восстановить американские вооруженные силы и прекратить сокращение их численности.
Из программы администрации Трампа: «Мы восстановим американские вооруженные силы. Наш флот сократился с более чем 500 кораблей в 1991 году до 275 в 2016-м. Наши ВВС примерно на треть меньше, чем в 1991 году. Президент Трамп намерен обратить вспять эту тенденцию, потому что он знает, что наше военное доминирование не должно ставиться под вопрос».
При этом в Белом доме заявили, что будут стеремиться установить дружеские отношения со странами, отношения с которыми раньше были враждебными.
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