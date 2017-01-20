Грифоны с Банковского моста в Петербурге принесли успех юристу из Москвы

Катерина Шурыгина опубликовала пост, в котором рассказала, как шесть лет назад последовала традиции многих туристов, приезжающих на берега Невы, и оставила записку с пожеланиями в лапе мифического существа на канале Грибоедова.записок позволило через соцсети найти одного из авторов. Девушку, просившую у крылатых львов с Банковского моста работу по специальности в суде, финансовый успех, удачное замужество и петербургскую прописку зовут Катерина Шурыгина. Она живет в Москве. Листочек со своими мечтами студентка оставила в лапе грифона шесть лет назад.
Каждый год бывая в Петербурге, Катерина обязательно прогуливается по Банковскому мосту. Она верит в силу грифонов и в то, что мысли материальны. А потому не сомневается, что найдет свою вторую половинку и когда-нибудь переедет в Северную столицу. К прежним желаниям добавилась еще мечта — жить в центре города с видом на грифонов.
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