Поезд на север
Поезд на север 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.01, 21:17
Грифоны с Банковского моста в Петербурге принесли успех юристу из Москвы. Санкт-Петербург, мосты, реконструкция и реставрация, скульптура. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Грифоны с Банковского моста в Петербурге принесли успех юристу из Москвы

комментировать

Грифоны с Банковского моста в Петербурге принесли успех юристу из Москвы

Грифоны с Банковского моста в Петербурге принесли успех юристу из Москвы

    Катерина Шурыгина опубликовала пост, в котором рассказала, как шесть лет назад последовала традиции многих туристов, приезжающих на берега Невы, и оставила записку с пожеланиями в лапе мифического существа на канале Грибоедова.

    Активное обсуждение найденных в петербургских грифонах записок позволило через соцсети найти одного из авторов. Девушку, просившую у крылатых львов с Банковского моста работу по специальности в суде, финансовый успех, удачное замужество и петербургскую прописку зовут Катерина Шурыгина. Она живет в Москве. Листочек со своими мечтами студентка оставила в лапе грифона шесть лет назад.

    Каждый год бывая в Петербурге, Катерина обязательно прогуливается по Банковскому мосту. Она верит в силу грифонов и в то, что мысли материальны. А потому не сомневается, что найдет свою вторую половинку и когда-нибудь переедет в Северную столицу. К прежним желаниям добавилась еще мечта — жить в центре города с видом на грифонов.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru