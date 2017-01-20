Петербургские активисты начинают судиться за Исаакиевский собор

Градозащитники подали иск против Смольного, поскольку чиновники, по их мнению, нарушили юридическую процедуру передачи памятника в ведение РПЦ.
При этом план-график подготовки к процедуре был разработан комитетом имущественных отношений еще 30 декабря прошлого года. Об этом заявил депутат Борис Вишневский после получения ответа вице-губернатора Михаила Мокрецова.
Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Администрация не имеет права предпринимать никакие действия по передаче имущества, утверждать никакие планы мероприятий, планы-графики, пока она не получила официального заявления от религиозной организации. Раз его нет, значит они должны сидеть и ждать. А они уже утверждают что-то со ссылкой на несуществующий документ. Простите, это нарушение элементарных причинно-следственных связей».
В петербургской епархии в свою очередь уже заявили, что на данном этапе заявление о передаче здания Исаакиевского собора не требуется. Там также добавили, что формат процедуры передачи объекта был согласован с городом.
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