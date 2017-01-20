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  • 20.01, 21:17
Петербургские активисты начинают судиться за Исаакиевский собор. РПЦ, Санкт-Петербург, выставки и музеи, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургские активисты начинают судиться за Исаакиевский собор

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Петербургские активисты начинают судиться за Исаакиевский собор

Петербургские активисты начинают судиться за Исаакиевский собор

    Градозащитники подали иск против Смольного, поскольку чиновники, по их мнению, нарушили юридическую процедуру передачи памятника в ведение РПЦ.

    По мнению активистов, правительство Петербурга нарушило формальную процедуру передачи Исаакиевского собора. Ситуацию уже назвали юридическим абсурдом, так как официального заявления от представителей РПЦ не поступало до сих пор.

    При этом план-график подготовки к процедуре был разработан комитетом имущественных отношений еще 30 декабря прошлого года. Об этом заявил депутат Борис Вишневский после получения ответа вице-губернатора Михаила Мокрецова.

    Борис Вишневский, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга: «Администрация не имеет права предпринимать никакие действия по передаче имущества, утверждать никакие планы мероприятий, планы-графики, пока она не получила официального заявления от религиозной организации. Раз его нет, значит они должны сидеть и ждать. А они уже утверждают что-то со ссылкой на несуществующий документ. Простите, это нарушение элементарных причинно-следственных связей».

    В петербургской епархии в свою очередь уже заявили, что на данном этапе заявление о передаче здания Исаакиевского собора не требуется. Там также добавили, что формат процедуры передачи объекта был согласован с городом.

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