Медведев поручил проверить систему «Платон»

Дмитрий Медведев сегодня поручил проанализировать, как работает система «Платон», как деньги собираются и как расходуются.

Сейчас с грузовиков за проезд по федеральным дорогам берут полтора рубля за километр. Минтранс предлагает увеличить тариф сначала в феврале до 2 с половиной рублей, а потом в июне — до 3 рублей. Но в Минэкономики считают, что тарифы до июля трогать не нужно., председатель правительства РФ: «Эта система является для нашей страны новой. Как вы помните, она вызвала широкий резонанс в обществе. Для этой системы прошлый год был испытательным сроком. Было много сомнений, наверное, и шероховатостей было достаточно. Тем не менее сама по себе система себя оправдывает: деньги, собранные в рамках „Платона“, идут на строительство новых и ремонт уже существующих дорог».За год работы «Платон» собрал 20 млрд рублей. Сообщается, что на эти деньги отремонтировано 1000 км проблемных дорог, построен и реконструирован 31 мост и путепровод.