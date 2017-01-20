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  • 20.01, 21:17
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Медведев поручил проверить систему «Платон»

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Медведев поручил проверить систему «Платон»

Медведев поручил проверить систему «Платон»

    Дмитрий Медведев сегодня поручил проанализировать, как работает система «Платон», как деньги собираются и как расходуются.

    Сейчас с грузовиков за проезд по федеральным дорогам берут полтора рубля за километр. Минтранс предлагает увеличить тариф сначала в феврале до 2 с половиной рублей, а потом в июне — до 3 рублей. Но в Минэкономики считают, что тарифы до июля трогать не нужно.

    Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ: «Эта система является для нашей страны новой. Как вы помните, она вызвала широкий резонанс в обществе. Для этой системы прошлый год был испытательным сроком. Было много сомнений, наверное, и шероховатостей было достаточно. Тем не менее сама по себе система себя оправдывает: деньги, собранные в рамках „Платона“, идут на строительство новых и ремонт уже существующих дорог».

    За год работы «Платон» собрал 20 млрд рублей. Сообщается, что на эти деньги отремонтировано 1000 км проблемных дорог, построен и реконструирован 31 мост и путепровод.

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