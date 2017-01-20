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  • 20.01, 21:17
В Москве загорелось здание НИИ нейрохирургии имени Бурденко. больницы, Москва, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Москве загорелось здание НИИ нейрохирургии имени Бурденко

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В Москве загорелось здание НИИ нейрохирургии имени Бурденко

В Москве загорелось здание НИИ нейрохирургии имени Бурденко

В Москве загорелось здание НИИ нейрохирургии имени Бурденко
  • Фото: Страница новостей /vk.com

    • Возгорание началось в пятницу вечером в одной из операционных НИИ нейрохирургии имени Бурденко. По предварительным данным, вспыхнули обрешетник и утеплитель.

    Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города, очаг возгорания находился в одной из операционных на 13-м этаже.

    В здании, по предварительным данным, находятся свыше 100 лежачих, более 120 ходячих пациентов и не менее 250 человек персонала. Кроме того, в настоящее время в больнице проходят две операции. Из госпиталя были эвакуировали более 200 человек.

    К зданию приехали не менее десятка автомобилей пожарной службы, в том числе оборудованных средствами тушения пеновоздушной смесью и выдвижными лестницами, а также несколько автомобилей скорой помощи.

    По последним данным, пожар был потушен.

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