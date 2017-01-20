США не посадят наркобарона Коротышку на электрический стул

Власти США обвиняют Коротышку по 17 статьям, включая продолжительное руководство криминальной структурой.в Нью-Йорк из Мексики главе наркокартеля «Синалоа» Хоакину Гусману Лоэре по прозвищу Коротышка грозит пожизненное заключение, но не смертная казнь, подтвердили американские власти.
Как сообщает Reuters со ссылкой на прокурора США Роберта Саперса, американская сторона получила от Мексики согласие, чтобы судить Коротышку не только за те преступления, за которые он был выдан Мексикой, но и за другие вменяемые ему нарушения закона. В их числе поставки кокаина в США, незаконное владение оружием и организация убийств.
Властям США Коротышка был передан 19 января. В Нью-Йорк наркобарона доставили на самолете под охраной. Спецслужбы провели беспрецедентную операцию по доставке особо опасного преступника.
Комментарии