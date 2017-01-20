Исторические показатели: Миллер рассказал Путину об успехах «Газпрома»

Ситуация с поставками газа российским потребителям стабильна, несмотря на аномальные холода, с которыми жители разных регионов столкнулись в осенние и зимние месяцы.

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Об этом сегодня президенту сообщил глава «Газпрома». На встрече в Ново-Огарево Владимир Путин обсудил с Алексеем Миллером итоги работы компании за минувший год и планы на перспективу. По словам Миллера, на сегодняшний день средний уровень газификации по России приближается к 70%, за год было построено более 1800 километров газопроводов, и этот темп работы компания намерена держать и дальше. Рекордного годового объема — почти 180 миллиардов кубометров — достиг экспорт топлива в дальнее зарубежье.: «Это исторические показатели — таких объемов не было во времена СССР и во времена новой России. И доля „Газпрома“ только за один год на европейском газовом рынке возросла на три процента и составила 34%. Самую большую динамику в абсолютных цифрах показал наш рынок номер один, самый наш большой рынок — это рынок Германии: он прирос на 4,5 миллиарда кубометров газа. Мы в Германию поставили 49,8 миллиарда кубометров, это на 10% больше».На этой неделе «Газпром» запустил вторую нитку газопровода для приема топлива из Бованенковского месторождения на Ямале. Запасы газа там колоссальны, добыча будет вестись еще 70 лет. Старт работе дал президент. Ямальский газовый центр становится основным для России. По словам Алексея Миллера, топливо из Бованенково будет поступать по северному коридору в европейскую часть нашей страны, и через Балтийское море — в Европу.К реализации большого проекта Газпром готовится и на южном направлении. Сегодня Госдума ратифицировала соглашение по строительству газопровода «Турецкий поток» — топливо по нему будет поступать не только в Турцию, но и в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Открытие нового газового коридора планируется до конца 2019 года.