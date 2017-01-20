Трампа приготовили к заселению в Белый дом

Сегодня внимание всего мира приковано к Вашингтону, где проходит церемония вступления в должность
45-го президента США.
Сама церемония будет длиться несколько часов и завершится принесением присяги. Дональд Трамп произнесет президентскую клятву сразу на двух Библиях.
Тем временем уже сейчас специальные службы занимаются переездом нового президента в Белый дом. Трамп намерен приступить к работе сразу. Уже сегодня он намерен подписать ряд указов, которые не требуют согласования в Конгрессе.
О том, как проходит инаугурация Трампа, — рассказывает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.
Комментарии