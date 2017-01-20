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  • 20.01, 19:46
Трампа приготовили к заселению в Белый дом. Вашингтон, инаугурации, митинги и протесты, США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Трампа приготовили к заселению в Белый дом

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Трампа приготовили к заселению в Белый дом

Трампа приготовили к заселению в Белый дом

    Сегодня внимание всего мира приковано к Вашингтону, где проходит церемония вступления в должность 45-го президента США.

    Сотни тысяч людей собрались у стен Капитолия, где располагается американский Конгресс и в ожидании кульминации, наблюдают там красочное шоу. По данным американской прессы, вся инаугурация может обойтись в 200 миллионов долларов.

    Сама церемония будет длиться несколько часов и завершится принесением присяги. Дональд Трамп произнесет президентскую клятву сразу на двух Библиях.

    Тем временем уже сейчас специальные службы занимаются переездом нового президента в Белый дом. Трамп намерен приступить к работе сразу. Уже сегодня он намерен подписать ряд указов, которые не требуют согласования в Конгрессе.

    О том, как проходит инаугурация Трампа, — рассказывает корреспондент НТВ Алексей Веселовский.

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