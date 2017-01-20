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  • 20.01, 19:46
Актер и режиссер Сергей Пускепалис создал первый спектакль в Петербурге. Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Актер и режиссер Сергей Пускепалис создал первый спектакль в Петербурге

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Актер и режиссер Сергей Пускепалис создал первый спектакль в Петербурге

Актер и режиссер Сергей Пускепалис создал первый спектакль в Петербурге

    Премьера трагикомедии «Где собака зарыта» состоится 21 января в театре комедии имени Акимова.

    Театр комедии имени Акимова готовится к мировой премьере в постановке известного актера и режиссера Сергея Пускепалиса. Спектакль «Где зарыта собака» по пьесе сценариста Алексея Слаповского зрителю покажут впервые.

    На сцене, а это вокзальный медпункт провинциального городка, командировочный Виктор и врач с экзотическим именем Липа вместе размышляют о том, как трудно решиться на перемены в жизни. История, начавшаяся с лечения собаки и напоминающая сначала странный анекдот, постепенно перерастает в трагикомедию.

    Какая из историй окажется правдивой, а какая не более чем романтичной фантазией зрители узнают уже завтра на премьере спектакля. Интересно, что для режиссера Сергея Пускепалиса это своеобразный творческий дебют — первая в карьере постановка в Петербурге.

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