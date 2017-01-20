В Перми проверяют сообщения об избиении лицеиста по приказу физрука

Прокуратура Пермского края проверит появившуюся в СМИ информацию об избиении одноклассниками лицеиста, прическа которого якобы не понравилась учителю физкультуры.
При этом в прокуратуре сообщили, что по данному факту жалоб от ребенка или его родителей не поступало, запрос поступил все из тех же местных СМИ.
Из сообщения прокуратуры Пермского края: «Прокуратура Пермского края поручит проведение проверки этой информации соответствующей районной прокуратуре и будет держать ее на своем контроле».
Не подтвердили факт избиения и городском департаменте образования. В администрации самого лицея ситуацию комментировать отказались, сославшись на «решение законного представителя ребенка», передает «Интерфакс».
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