ЧП. Расследование
ЧП. Расследование 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.01, 19:46

В Перми проверяют сообщения об избиении лицеиста по приказу физрука

1 комментарий

В Перми проверяют сообщения об избиении лицеиста по приказу физрука

В Перми проверяют сообщения об избиении лицеиста по приказу физрука

Прокуратура Пермского края проверит появившуюся в СМИ информацию об избиении одноклассниками лицеиста, прическа которого якобы не понравилась учителю физкультуры.

Об инциденте в региональные СМИ сообщили родители ребенка. Они рассказали, что учителю физкультуры одного из пермских лицеев якобы не понравились длинные волосы восьмиклассника и педагог начал издеваться над ребенком. Сначала он требовал у мальчика подстричь волосы, после хватал его за них при всем классе и в конце концов приказал одноклассникам избить подростка.

При этом в прокуратуре сообщили, что по данному факту жалоб от ребенка или его родителей не поступало, запрос поступил все из тех же местных СМИ.

Из сообщения прокуратуры Пермского края: «Прокуратура Пермского края поручит проведение проверки этой информации соответствующей районной прокуратуре и будет держать ее на своем контроле».

Не подтвердили факт избиения и городском департаменте образования. В администрации самого лицея ситуацию комментировать отказались, сославшись на «решение законного представителя ребенка», передает «Интерфакс».

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru