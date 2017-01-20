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  • 20.01, 19:46

Обама признался, что уже заскучал по работе президентом США

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Обама признался, что уже заскучал по работе президентом США

Обама признался, что уже заскучал по работе президентом США

Уходящий президент США Барак Обама, покидая Белый дом, признался, что уже испытывает ностальгию по работе главой государства.

Перед тем покинуть Белый дом, 44-й президент США ответил на вопросы журналистов. При этом на просьбу сказать «несколько последних слов американскому народу», Обама отозвался одним-единственным: «Спасибо!». Также, следуя давней традиции, уходящий президент США оставил своему преемнику записку в Овальном кабинете.

Избранного президента США Обама с супругой Мишель приветствовал на входе в Белый дом. Уходящий президент поздоровался с Дональдом Трампом и его женой Меланией, после чего они все вместе отправились на чаепитие.




Обама вместе с семьей собирается покинуть Вашингтон сразу же после инаугурационной речи Трампа, не привлекая внимания. Такая традиция сформировалась в начале прошлого века. Ранее уходящие президенты сопровождали своих преемников от Капитолийского холма до Белого дома, где устраивали в честь них большие приемы.

По новым правилам к выходу из здания Конгресса Обаму проводит сам Трамп. Затем семья Обамы будет доставлена на авиабазу Эндрюс в пригороде Вашингтона. Там он обратится с прощальной речью к ближайшим друзьям, помощникам и сотрудникам Белого дома.

Напомним, 44-й президент США Барак Обама провел на посту главы государства восемь лет, победив на выборах в 2008-м и 2012 годах.

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