Обама признался, что уже заскучал по работе президентом США

Уходящий президент США Барак Обама, покидая Белый дом, признался, что уже испытывает ностальгию по работе главой государства.

President Obama​ & First Lady Michelle Obama​ greet President-elect Donald Trump​ & soon-to-be First Lady Melania Trump​ at the White House pic.twitter.com/3jLbQAoS3v — Fox News (@FoxNews) 20 января 2017 г.

Перед тем покинуть Белый дом, 44-й президент США ответил на вопросы журналистов. При этом на просьбу сказать «несколько последних слов американскому народу», Обама отозвался одним-единственным: «Спасибо!». Также, следуя давней традиции, уходящий президент США оставил своему преемнику записку в Овальном кабинете.Избранного президента США Обама с супругой Мишель приветствовал на входе в Белый дом. Уходящий президент поздоровался с Дональдом Трампом и его женой Меланией, после чего они все вместе отправились на чаепитие.Обама вместе с семьей собирается покинуть Вашингтон сразу же после инаугурационной речи Трампа, не привлекая внимания. Такая традиция сформировалась в начале прошлого века. Ранее уходящие президенты сопровождали своих преемников от Капитолийского холма до Белого дома, где устраивали в честь них большие приемы.По новым правилам к выходу из здания Конгресса Обаму проводит сам Трамп. Затем семья Обамы будет доставлена на авиабазу Эндрюс в пригороде Вашингтона. Там он обратится с прощальной речью к ближайшим друзьям, помощникам и сотрудникам Белого дома.Напомним, 44-й президент США Барак Обама провел на посту главы государства восемь лет, победив на выборах в 2008-м и 2012 годах.