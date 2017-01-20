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  • 20.01, 19:46
Петербург объяла трампомания. Вашингтон, Новгородская область, США, Санкт-Петербург, Трамп Дональд, инаугурации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербург объяла трампомания

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Петербург объяла трампомания

Петербург объяла трампомания

Петербург объяла трампомания

    В день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Петербурге салоны красоты и рестораны меняют набор услуг. А в Новгородской области придумали, что можно подарить миллиардеру, у которого всё есть.

    Никаких особых торжеств в Генеральном консульстве США в Петербурге по случаю инаугурации Дональда Трампа не намечено. Дипмиссия на Фурштатской улице работает в обычном режиме.

    Однако этого не скажешь о салонах красоты. Парикмахеры осваивают новые тренды. За несколько дней до церемонии вступления в должность 45-го президента Америки среди петербургских модников замечен всплеск интереса к прическе а-ля Трамп. Оперативно отреагировали и продавцы матрёшек на канале Грибоедова.

    Между тем в Новгородской области мастерицы фабрики «Крестецкая строчка» решили поздравить американского лидера лично. Вместе с российской делегацией они отправили в США рукодельное панно «Урожай».

    Церемония инаугурации Трампа начнется в полдень по вашингтонскому времени (это 20 часов по Москве). И к этому, безусловно, важному событию приковано внимание не только политической элиты и мировых СМИ, но и простых россиян.

    Корреспондент НТВ Мария Сапожникова выяснила, как отмечают вступление в должность 45-го президента США за тысячи километров от Вашингтона.

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