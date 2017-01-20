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  • 20.01, 18:15
На подмостках петербургского ТЮЗа поселилось «Кентервильское привидение». Санкт-Петербург, мюзиклы, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На подмостках петербургского ТЮЗа поселилось «Кентервильское привидение»

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На подмостках петербургского ТЮЗа поселилось «Кентервильское привидение»

На подмостках петербургского ТЮЗа поселилось «Кентервильское привидение»

На подмостках петербургского ТЮЗа поселилось «Кентервильское привидение»

    Чисто английский призрак обосновался в петербургском театре юных зрителей. Премьеру мюзикла «Кентервильское привидение» представили зрителям.

    Над мюзиклом работала мощная команда. Главную партию исполнит обладатель редкого тенора-альтино Альберт Асадуллин, известный постановщик Виктор Крамер и 150 талантливых детей в возрасте от 10 до 14 лет. Все прошли сложный кастинг. Именно для их ровесников в основном и предназначен спектакль.

    «Кентервильское привидение» донимает одновременно несколько театров страны, пугая не только, как и положено по сюжету, американскую семью Отисов, но и зрителей разного возраста. Теперь призрак замка Кентервиль обосновался в Театре юных зрителей имени Брянцева.

    Режиссер Виктор Крамер не стал клонировать уже известные мюзиклы по уайльдовскому произведению. Он отклонил и ранее написанную музыку, и тексты, и начал создавать оригинальный спектакль.

    Виктор Крамер    , режиссер-постановщик: «Музыка не подходила ни по настрою, ни по современному духу. Музыка не возбудила, возбудил только Уайльд. Он хорош. А его переработки показались для меня неинтересными».

    И тем не менее Виктор Крамер не удержался и внес в оригинальный сюжет свой поворот. Так, замок Кентервиль стал музеем ужасов. Кстати, тему подсказал сам Уайльд одной строчкой в новелле: «Это кровавое пятно очень любили туристы».

    В этом спектакле зеваки выглядят и ведут себя так, что могут напугать похлеще привидения. С ними вынуждена мириться и семья Отисов, которую угораздило купить недвижимость с особыми условиями. Кстати, лорд, подсунувший ей эту сделку, представлен душевнобольным.

    Для того чтобы найти братьев-близнецов Отисов, был устроен кастинг. Один артист учится в четвертом классе, а второй в восьмом. И обоих, вместо того чтобы сразу научить строить козни привидению, сначала заставили писать сочинения. Для лучшего вхождения в образ.

    Крамер, известный постановками в жанре фарса, и здесь не удержался. Режиссер упаковал всю семью Отисов в замок-шкаф. В бестелесное существо на сцене превратился Альберт Асадуллин. Певец, кстати, принес в театр и саму идею постановки.

    Альберт Асадуллин, исполнитель роли Кентервильского привидения: «Эта история о милосердии. Эта история о том, что высокие чистые чувства — любовь, и вера милосердие — могут творить чудеса. И привидение оказывается тем объектом, с которым происходит это чудо».

    Подробнее — в сюжете корреспондента НТВ Павла Рыжкова.

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