В Харькове отказались переименовывать проспект Героев Сталинграда

Харьковские власти отклонили петицию, в которой граждане выступили за переименование проспект Героев Сталинграда в рамках декоммунизации.РИА Новости.
Власти Харькова также напомнили, что улица Байрона в Харькове была переименована в проспект Героев Сталинграда в ознаменование 40-й годовщины Сталинградской битвы, после которой был окончательно остановлен немецкий натиск на восток. И освобождение Харькова стало ее логическим продолжением. К тому же, указывается в ответе на петицию, многие уроженцы Харькова были участниками Сталинградской битвы и получили звания Героев.
Из ответа мэрии Харькова: «Согласно закону Украины „Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики“ к символике коммунистического тоталитарного режима не отнесены названия топонимов, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины. Кроме того, Сталинград — наименование города Волгоград в 1925–1961 годах, Сталинградская битва — имя собственное, наименование события, производное от наименования города».
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, и запрещает пропаганду советской символики.
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