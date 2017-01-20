Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.01, 18:16

В Харькове отказались переименовывать проспект Героев Сталинграда

3 комментария
В Харькове отказались переименовывать проспект Героев Сталинграда

В Харькове отказались переименовывать проспект Героев Сталинграда

В Харькове отказались переименовывать проспект Героев Сталинграда
  • Фото: streets-kharkiv.info

    • Харьковские власти отклонили петицию, в которой граждане выступили за переименование проспект Героев Сталинграда в рамках декоммунизации.

    В ответе мэрии Харькова на предложение переименовать проспект, говорится, что его название не подпадает под действие закона о декоммунизации, передает РИА Новости.

    Власти Харькова также напомнили, что улица Байрона в Харькове была переименована в проспект Героев Сталинграда в ознаменование 40-й годовщины Сталинградской битвы, после которой был окончательно остановлен немецкий натиск на восток. И освобождение Харькова стало ее логическим продолжением. К тому же, указывается в ответе на петицию, многие уроженцы Харькова были участниками Сталинградской битвы и получили звания Героев.

    Из ответа мэрии Харькова: «Согласно закону Украины „Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики“ к символике коммунистического тоталитарного режима не отнесены названия топонимов, связанных с сопротивлением и изгнанием нацистских оккупантов из Украины. Кроме того, Сталинград — наименование города Волгоград в 1925–1961 годах, Сталинградская битва — имя собственное, наименование события, производное от наименования города».

    Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, и запрещает пропаганду советской символики.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru