Чиновники обсудили с жителями Славянки нехватку детских садов и пробки на дорогах

Жители Московской Славянки на юге Петербурга встретились с администрацией района.
В частности, только после опроса населения на Сетевой улице Московской Славянки может появиться выделенная полоса для общественного транспорта. Из-за заторов проект отложили.
Также новоселов Славянки обнадежили возможным появлением перехватывающих парковок. Кроме того, среди хороших новостей — грядущее строительство двух школ, детского сада и диагностического центра с поликлиникой. Правда, ждать ввода в эксплуатацию важных социальных объектов придется около пяти лет.
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