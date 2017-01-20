Чиновники обсудили с жителями Славянки нехватку детских садов и пробки на дорогах

Жители Московской Славянки на юге Петербурга встретились с администрацией района.

Жители Славянки встретились с администрацией Пушкинского района Петербурга, чтобы обсудить многочисленные злободневные вопросы. На протяжении нескольких лет для стремительно растущего жилого массива одна из самых актуальных проблем — это пробки. Ее власти пообещали решать, опираясь на мнение местного населения.В частности, только после опроса населения на Сетевой улице Московской Славянки может появиться выделенная полоса для общественного транспорта. Из-за заторов проект отложили.Также новоселов Славянки обнадежили возможным появлением перехватывающих парковок. Кроме того, среди хороших новостей — грядущее строительство двух школ, детского сада и диагностического центра с поликлиникой. Правда, ждать ввода в эксплуатацию важных социальных объектов придется около пяти лет.