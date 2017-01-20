Родители питерских первоклашек начали записываться в школу

Традиционные очереди можно было увидеть около районных многофункциональных центров госуслуг (МФЦ).

Сегодня в Петербурге начался прием заявлений в первые классы. Родители будущих учеников еще накануне вечером начали составлять списки.Например, около МФЦ на улице Ушинского собрались около 200 человек. И это несмотря на то, что начиная с полуночи заявления можно было подать через портал госуслуг. Но у некоторых петербуржцев до сих пор к такому способу записи детей в школы доверия нет.Тем не менее к полудню через портал госуслуг было подано около восьми тысяч заявлений. Менять правила приема комитет по образованию не стал. По-прежнему не имеет значения ни дата, ни время подачи документов. Родители могут выбрать от одной до трех школ.Приглашения для родителей начнут отправляться через 30 дней, то есть 20 февраля. Первыми их получат те родители, которые проживают в микрорайоне школы, т. е. максимально близко к ней. В этом году петербургские школы готовы принять около 57 тысяч первоклассников.