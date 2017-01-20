Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.01, 18:16

Магнат, Муза и Чудо: спецслужбы США раскрыли псевдонимы для Трампа и его родных

комментировать

Магнат, Муза и Чудо: спецслужбы США раскрыли псевдонимы для Трампа и его родных

Магнат, Муза и Чудо: спецслужбы США раскрыли псевдонимы для Трампа и его родных

Секретная служба США будет использовать для нового хозяина Белого дома Дональда Трампа псевдоним Магнат, супругу главы государства решено называть Музой, а дочку — Чудом.

Как сообщается на портале ShareAmerica, созданном американским Госдепартаментом, Секретная служба США, отвечающая за безопасность президента и его семьи, присваивает главе государства и его близким псевдонимы. Как правило, они начинаются с одной буквы. Трампа будут звать Mogul (Магнат), первую леди Мелании Трамп — Muse (Муза), а дочку президента Иванку — Marvel (Чудо).

Пока избранный президент готовится к инаугурации, центр Вашингтона заполняют приглашенные на эту церемонию и манифестанты. По информации ТАСС, главная улица американской столицы оцеплена. Именно здесь после присяги пройдет торжественный парад.

На прилегающих дорогах собрались сотни демонстрантов с традиционными лозунгами: «Нет фашизму!», «Доверяйте женщинам!», «Будь президентом для всех!» Сообщается, что уличным активистам позволят наблюдать за шествием с тротуара. Собравшиеся не проявляют агрессии, однако ведут себя весьма шумно, скандируют и поют песни.

Новости по теме

Смена власти в США

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru