Магнат, Муза и Чудо: спецслужбы США раскрыли псевдонимы для Трампа и его родных

Секретная служба США будет использовать для нового хозяина Белого дома Дональда Трампа псевдоним Магнат, супругу главы государства решено называть Музой, а дочку — Чудом.ShareAmerica, созданном американским Госдепартаментом, Секретная служба США, отвечающая за безопасность президента и его семьи, присваивает главе государства и его близким псевдонимы. Как правило, они начинаются с одной буквы. Трампа будут звать Mogul (Магнат), первую леди Мелании Трамп — Muse (Муза), а дочку президента Иванку — Marvel (Чудо).
Пока избранный президент готовится к инаугурации, центр Вашингтона заполняют приглашенные на эту церемонию и манифестанты. По информации ТАСС, главная улица американской столицы оцеплена. Именно здесь после присяги пройдет торжественный парад.
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