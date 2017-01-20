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  • 20.01, 18:15

Россия и Сирия подписали соглашение о расширении пункта ВМФ РФ в Тартусе

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Россия и Сирия подписали соглашение о расширении пункта ВМФ РФ в Тартусе

Россия и Сирия подписали соглашение о расширении пункта ВМФ РФ в Тартусе

В соглашении говорится о расширении территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в районе порта Тартус и о заходе российских военных кораблей в территориальное море, внутренние воды и порты Сирийской Арабской Республики.

Соглашение опубликовано 20 января на официальном портале правовой информации.

В соглашении подчеркивается, что нахождение на территории Сирийской Арабской Республики пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других государств.

Согласно документу, Россия может разместить в пункте ВМФ РФ в Тартусе одновременно 11 военных кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой при условии соблюдения ядерной и экологической безопасности. При этом Россия получает право провести для пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ работы по углублению дна, а также установить плавучие причалы.

Сирийская сторона берет на себя урегулирование претензий, которые могут быть выдвинуты третьей стороной в случае причинения ущерба работой, личным составом пункта и экипажами российских кораблей.

Кроме этого, Россия и Сирия заключили договоренности о размещении на территории Сирийской Арабской Республики российской авиационной группы. Согласно этим договоренностям, Россия получает в безвозмездное пользование участок на аэродроме Хмеймим и объекты недвижимости на нем.

Отмечается, что подписанные соглашения действуют в течение 49 лет и автоматически продлеваются на последующие 25 лет, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить их.

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