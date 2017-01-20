Челябинская пенсионерка скончалась после отказа в госпитализации

Жительница Челябинска умерла на следующий день после того, как врачи отказались госпитализировать ее в лечебное учреждение.РИА Новости официальный представитель управления здравоохранения Челябинска Ирина Пономарева, выяснилось, что у женщины была объемная опухоль головного мозга.
Ирина Пономарева, представитель управления здравоохранения Челябинска: «В четверг утром 87-летнюю женщину госпитализировали в больницу, где она, действительно, скончалась. По предварительным данным, у нее была объемная опухоль головного мозга. Управление здравоохранения города проводит проверку качества оказания медицинской помощи женщине».
По данному факту также проводится доследственная проверка следственными органами СКР по Челябинской области. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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