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  • 20.01, 19:46
Новгородские сотрудники ДПС сломали инвалиду протез, выписывая штраф. Нижний Новгород, инвалиды, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Новгородские сотрудники ДПС сломали инвалиду протез, выписывая штраф

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Новгородские сотрудники ДПС сломали инвалиду протез, выписывая штраф

Новгородские сотрудники ДПС сломали инвалиду протез, выписывая штраф

Новгородские сотрудники ДПС сломали инвалиду протез, выписывая штраф

    В полицию Нижнего Новгорода обратился инвалид с заявлением на сотрудников ДПС, которые, вытаскивая его из машины, сломали протез руки.

    Автовладелец рассказал, что сотрудники ГИБДД остановили его за тонировку передних боковых стекол, чтобы выписать штраф в 500 рублей. Водитель попросил инспекторов предъявить лицензию на прибор, который проверяет допустимую степень затемнения.

    После этого сотрудники ДПС потребовали, чтобы мужчина вышел из машины. А потом применили силу. Как рассказала в соцсетях супруга пострадавшего, инспекторы тащили водителя из машины после обвинения в «неподчинении», передает сайт «Вести.Ru».

    Супруга водителя сняла весь процесс насилия на видеокамеру. На кадрах четверо полицейских силой вытаскивают из салона мужчину, у которого нет правой руки. На предупреждение, что водитель — инвалид с протезом, правоохранители не отреагировали.

    Как рассказали порталу Novgorod.Ru в ГИБДД УВМД по Великому Новгороду, по закону сотрудники ГИБДД имеют право применить физическую силу для прекращения административного правонарушения.

    Однако инцидентом заинтересовались в управлении Следственного комитета РФ по Новгородской области, там организовано проведение доследственной проверки. Устанавливаются все обстоятельств происшедшего.

    Также эксперты оценят степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего. Опрашиваются очевидцы происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

    Известно, что на место инцидента вызывали скорую помощь, но явных признаков телесных повреждений врачи у водителя не выявили.

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