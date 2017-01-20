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  • 20.01, 18:15
Глава ВТБ выразил надежду на ослабление или отмену санкций. ВТБ, санкции, США, Трамп Дональд, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Глава ВТБ выразил надежду на ослабление или отмену санкций

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Глава ВТБ выразил надежду на ослабление или отмену санкций

Глава ВТБ выразил надежду на ослабление или отмену санкций

    Российский ВВП способен вырасти в этом году на 2%, но только если не будет внешних шоков. Об этом в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе сообщил министр экономики Максим Орешкин. Он пообещал, что таких резких колебаний рубля, как в 2014–2015 гг. , больше не будет, в том числе в случае отмены санкций.

    Российские бизнесмены надеются, что ограничительные меры снимут или по крайней мере смягчат уже в 2017 году.

    Андрей Костин, президент — председатель правления ВТБ: «Сигналы которые давала администрация нового президента Трампа даже в ходе работы этого форума, дают определенную надежду на то, что американская администрация готова рассматривать вопрос отмены санкций, поэтому очень надеемся, что первые шаги уже в этом году будут сделаны. Конечно, это позитивно отразится на развитии российской экономики».

    По словам Костина, санкции не смогли задушить российскую экономику, но признал, что бизнес столкнулся со сложностями.

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