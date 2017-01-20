Глава ВТБ выразил надежду на ослабление или отмену санкций

Российский ВВП способен вырасти в этом году на 2%, но только если не будет внешних шоков. Об этом в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе сообщил министр экономики Максим Орешкин. Он пообещал, что таких резких колебаний рубля, как в 2014–2015 гг. , больше не будет, в том числе в случае отмены санкций.

Российские бизнесмены надеются, что ограничительные меры снимут или по крайней мере смягчат уже в 2017 году., президент — председатель правления ВТБ: «Сигналы которые давала администрация нового президента Трампа даже в ходе работы этого форума, дают определенную надежду на то, что американская администрация готова рассматривать вопрос отмены санкций, поэтому очень надеемся, что первые шаги уже в этом году будут сделаны. Конечно, это позитивно отразится на развитии российской экономики».По словам Костина, санкции не смогли задушить российскую экономику, но признал, что бизнес столкнулся со сложностями.