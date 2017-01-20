Космонавты рассказали о полете на корабле новой серии «Союз МС»

В Звёздном Городке торжественно встретили членов
48-й и 49-й экспедиций на МКС. Россиянин Анатолий Иванишин, японец Такуя Ониси и американка Кэтлин Рубинс возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину и рассказали о том, как прошла их миссия в космосе.
Анатолий Иванишин, космонавт: «Мы чувствовали особую ответственность. Это первый полет на корабле „Союз МС“. Во всех режимах корабль вел себя штатно, нигде не удалось блеснуть своим мастерством по выходу из нештатных ситуаций».
Всего экипаж пробыл на орбите 115 суток и вернулся на Землю в октябре прошлого года. На станции космонавты провели десятки экспериментов в разных научных областях.
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