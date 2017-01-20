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  • 20.01, 16:43

В Москве выпало два метра снега

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В Москве выпало два метра снега

В Москве выпало два метра снега

Количество снега, выпавшего в Москве этой зимой, составило 2 м и превысило среднегодовую норму, сообщили сегодня на совещании по оперативным вопросам в мэрии столицы.

С октября прошлого и по 19 января этого года в Москве выпало 199 см снега, в том числе в январе — 45 см. Это значительно превышает среднегодовую норму, сообщили в мэрии Москвы.

С начала зимы коммунальщики вывезли с улиц и дворов столицы 16,8 млн кубометров снега, сообщает «Интерфакс».

Сегодня в Гидрометцентре РФ продлили действие штормового предупреждения в столичном регионе. Накануне МЧС предупредило москвичей о сильной метели, ветре и гололедице.

И сегодня до позднего вечера в столице будет сохраняться сильный ветер с порывами 15 м/с и выше. Средняя суточная температура по-прежнему превышает норму почти на 8 градусов, отмечаются перепады атмосферного давления.

Погода может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, передает ТАСС.

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