В Москве выпало два метра снега

Количество снега, выпавшего в Москве этой зимой, составило 2 м и превысило среднегодовую норму, сообщили сегодня на совещании по оперативным вопросам в мэрии столицы.
С начала зимы коммунальщики вывезли с улиц и дворов столицы 16,8 млн кубометров снега, сообщает «Интерфакс».
Сегодня в Гидрометцентре РФ продлили действие штормового предупреждения в столичном регионе. Накануне МЧС предупредило москвичей о сильной метели, ветре и гололедице.
И сегодня до позднего вечера в столице будет сохраняться сильный ветер с порывами 15 м/с и выше. Средняя суточная температура по-прежнему превышает норму почти на 8 градусов, отмечаются перепады атмосферного давления.
Погода может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, передает ТАСС.
Комментарии