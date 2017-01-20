Стамбульский террорист готов повторить атаку на ночной клуб

Исполнитель теракта в ночном клубе в Стамбуле Абдулгадир Машарипов дал признательные показания и заявил, что не жалеет о содеянном.Hurriyet со ссылкой на источник в следствии, на допросе выходец из Узбекистана заявил, что не раскаивается в преступлении и готов повторить его снова.
Также стамбульский террорист признался, что приказ о нападении на ночной клуб он получил по смартфону от «эмира» запрещенной в России группировки «Исламское Государство» из сирийской Ракки.
Кроме того, источник издания сообщил, что Машарипов готов и дальше сотрудничать со следствием и больше рассказать о своих связях и ИГ, если сотрудники правоохранительных органов помогут ему разыскать сына. По словам Машарипова, ребенок находится у его сообщников.
расстрелял людей в ночном клубе Reina. Погибли 39 человек, еще 69 пострадали. После нападения преступнику удалось скрыться, однако 17 января он был пойман.
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