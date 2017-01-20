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  • 20.01, 16:43

Стамбульский террорист готов повторить атаку на ночной клуб

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Стамбульский террорист готов повторить атаку на ночной клуб

Стамбульский террорист готов повторить атаку на ночной клуб

Стамбульский террорист готов повторить атаку на ночной клуб
  • Фото Reuters © 2017, Фото: twitter.com

    • Исполнитель теракта в ночном клубе в Стамбуле Абдулгадир Машарипов дал признательные показания и заявил, что не жалеет о содеянном.

    Как сообщает газета Hurriyet со ссылкой на источник в следствии, на допросе выходец из Узбекистана заявил, что не раскаивается в преступлении и готов повторить его снова.

    Также стамбульский террорист признался, что приказ о нападении на ночной клуб он получил по смартфону от «эмира» запрещенной в России группировки «Исламское Государство» из сирийской Ракки.

    Кроме того, источник издания сообщил, что Машарипов готов и дальше сотрудничать со следствием и больше рассказать о своих связях и ИГ, если сотрудники правоохранительных органов помогут ему разыскать сына. По словам Машарипова, ребенок находится у его сообщников.

    Напомним, теракт произошел в ночь с 31 декабря на 1 января. Вооруженный автоматом террорист расстрелял людей в ночном клубе Reina. Погибли 39 человек, еще 69 пострадали. После нападения преступнику удалось скрыться, однако 17 января он был пойман.

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