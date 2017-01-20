Под руинами отеля в Италии нашли восемь выживших

В итальянской провинции Абруццо спасатели обнаружили еще двоих выживших под руинами отеля, который в среду вечером накрыла лавина.RaiNews24.
По словам пресс-секретаря департамента Титти Постильоне, в данный момент на месте трагедии работает тяжелая техника, которая продолжает расчистку завалов.
Напомним, снежная лавина обрушилась на трехэтажный отель «Регопьяно ди Фариндола», находящийся в изолированной части горного массива Гран-Сассо-д’Италия. В отеле в этот момент находились 30 человек — гости и семь сотрудников.
ТАСС, числятся два человека, чьи тела были извлечены в четверг.
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