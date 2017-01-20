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  • 20.01, 16:44

Под руинами отеля в Италии нашли восемь выживших

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Под руинами отеля в Италии нашли восемь выживших

Под руинами отеля в Италии нашли восемь выживших

Под руинами отеля в Италии нашли восемь выживших
  • Фото Reuters © 2017

    • В итальянской провинции Абруццо спасатели обнаружили еще двоих выживших под руинами отеля, который в среду вечером накрыла лавина.

    На данный момент, по сообщению итальянского Департамента гражданской защиты, спасти удалось восемь человек, в том числе двое детей. Одну из пострадавших доставили в больницу на вертолете, передает телеканал RaiNews24.

    По словам пресс-секретаря департамента Титти Постильоне, в данный момент на месте трагедии работает тяжелая техника, которая продолжает расчистку завалов.
    Напомним, снежная лавина обрушилась на трехэтажный отель «Регопьяно ди Фариндола», находящийся в изолированной части горного массива Гран-Сассо-д’Италия. В отеле в этот момент находились 30 человек — гости и семь сотрудников.

    По последним данным, жертвами трагедии стали четыре человека. В официальном списке погибших, по данным ТАСС, числятся два человека, чьи тела были извлечены в четверг.

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