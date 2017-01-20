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  • 20.01, 16:44

В ЮНЕСКО шокированы уничтожением Римского театра в Пальмире

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В ЮНЕСКО шокированы уничтожением Римского театра в Пальмире

В ЮНЕСКО шокированы уничтожением Римского театра в Пальмире

В ЮНЕСКО шокированы уничтожением Римского театра в Пальмире
  • Фото Associated Press © 2017

    • Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова осудила разрушение античного тетрапилона в сирийском городе Пальмира боевиками группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

    Ирина Бокова в Twitter назвала обстрел древнейшего памятника террористами новым военным преступлением.

    Сирийское телевидение сегодня сообщило, что боевики ИГ разрушили всемирно известный античный тетрапилон в Пальмире. Он состоял из четырех массивных каменных оснований, на которых были установлены 16 высоких колонн с платформами наверху.

    Ирина Бокова, директор ЮНЕСКО: «Я шокирована и опечалена разрушением тетрапилона и театра в Пальмире».

    По ее словам, это серьезный удар по культурному наследию. В официальном заявлении Бокова назвала действия ИГ военным преступлением, передает Reuters.

    Ирина Бокова: «Это разрушение является новым военным преступлением и невосполнимой потерей для народа Сирии и человечества».

    Возмущены атакой на Римский античный театр и в МИД РФ. Глава ведомства Сергей Лавров назвал уничтожение памятника культуры варварством, сообщает РИА Новости.

    Сергей Лавров, глава МИД РФ: «Я видел сообщения о том, что взорвали Римский театр. Не знаю, насколько они верны. Ну, что сказать: варвары — они и есть варвары. Эта идеология и практика абсолютно неприемлемы для современной цивилизации».

    СМИ Сирии сообщили об очередном разрушительном авианалете ИГИЛ. Последующее изучение спутниковых фотографий показало, что в Пальмире в период с 26 декабря по 10 января серьезно пострадал знаменитый античный памятник: фасад древнего Римского театра оказался полностью разрушен.

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