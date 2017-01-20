Нижегородец закрыл соседям проход на 2-й этаж и выставил за дверь чиновников

Скандальное продолжение получила история из Нижнего Новгорода, где сложилась парадоксальная ситуация. Жители дома не могут подняться в свои квартиры на втором этаже, потому что сосед снизу запрещает им ходить по, как он выражается, его территории. Здание старое, привычных ступеней в подъезде просто нет, лестница уличная, приставная. И сосед ее регулярно ломает. С чиновниками скандалист тоже решил не церемониться.

1180 Нижний Новгород

Жители дома в нижегородском поселке вновь вышли на тропу войны. В местной администрации, казалось бы, нашли выход из конфликтной ситуации, смастерили лестницу и намеревались установить. Вот только Сергей Косарев к такому повороту событий оказался готов. Он выпустил во двор выпустил тибетского мастифа, а сам принялся доказывать чиновникам, что им здесь не место., житель дома: «Я вам говорю касаемо законности вашего и моего здесь нахождения. Вы вносите изменения в конструкцию дома. Временные или постоянные — нет таких понятий!».Еще в начале 90-х годов жильцы верхнего этажа во дворе соорудили пристройку, внутри сделали лестницу. Сергей Косарев, поселившись на первом этаже, с таким положением дел мириться не захотел и обратился в суд. Через какое-то время самовольное строение снесли вместе с единственным доступом на второй этаж. И теперь, словно домушники, люди вынуждены карабкаться к себе в квартиры по скользкой стремянке. А недавно пропала и эта приставная лестница.Теперь чтобы попасть к себе домой, люди вызывают МЧС. Аналогичным способом на дом приходит терапевт. При этом сосед снизу и рад бы помочь, вот только, по его мнению, если и устанавливать лестницу, то только с другой стороны жилого здания.: «Им есть где ходить. Им не надо здесь ходить. У меня дети. Тут газ. Я не позволю».Как выяснил, в свое оправдание мужчина готов предоставить все документы и даже согласен заново размежевать участок, но только через суд, а пока решение не принято, он никому не позволит лазить на второй этаж. Чиновники разводят руками и предлагают жильцам, пока идет судебная тяжба, заключить мировое соглашение. Но договориться полюбовно с Сергеем Косаревым соседям так и не удалось.