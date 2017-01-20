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  • 20.01, 15:13

В Вашингтоне по случаю инаугурации Трампа отменили бал для ветеранов

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В Вашингтоне по случаю инаугурации Трампа отменили бал для ветеранов

В Вашингтоне по случаю инаугурации Трампа отменили бал для ветеранов

Мероприятие, приуроченное к инаугурации избранного президента США, отменили из-за трудностей, возникших с обеспечением безопасности.

Об отмене мероприятия сообщил советник избранного президента Луис Киньонес. По его словам, на отмену бала также повлияли финансовые проблемы на стадии оплаты мероприятия, когда отель потребовал 50% предоплаты. При этом советник Трампа подчеркнул, что платеж был подготовлен, однако в тот момент выяснилось, что с обеспечением безопасности на мероприятии возникли трудности.

Как пишет газета Washington Post, Киньонес отказался уточнить подробности инцидента. В отеле Marriott Marquis, где должен был состояться бал, от комментариев также отказались.

Напомним, инаугурация избранного президента США Дональда Трампа назначена на 20 января. Между тем в преддверии мероприятия в США начались массовые протесты. Так, в непосредственной близости от «штаб-квартиры» Трампа в Нью-Йорке прошла акция, собравшая несколько тысяч участников. В связи с этим в Вашингтоне серьезно усилены меры безопасности, а Белый дом и Капитолий окружены защитным периметром. Ожидается, что инаугурацию посетят около 800 тысяч человек.

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