В Вашингтоне по случаю инаугурации Трампа отменили бал для ветеранов

Мероприятие, приуроченное к инаугурации избранного президента США, отменили
из-за трудностей, возникших с обеспечением безопасности.
Как пишет газета Washington Post, Киньонес отказался уточнить подробности инцидента. В отеле Marriott Marquis, где должен был состояться бал, от комментариев также отказались.
массовые протесты. Так, в непосредственной близости от «штаб-квартиры» Трампа в Нью-Йорке прошла акция, собравшая несколько тысяч участников. В связи с этим в Вашингтоне серьезно усилены меры безопасности, а Белый дом и Капитолий окружены защитным периметром. Ожидается, что инаугурацию посетят около 800 тысяч человек.
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