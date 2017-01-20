В Кремле прокомментировали слова Чубайса про ужас в Давосе

РИА Новости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ощущения главы «Роснано» от настроений на экономическом форуме в Давосе, сообщил, что в Москве все нормально, «ужаса нет».
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президент РФ: «Мы не знаем, как в Давосе. Мы в Москве. У нас в Москве все нормально, ужаса нет, работаем».
Ранее Анатолий Чубайс в интервью российским СМИ рассказал, что на форуме в Давосе все пребывают в ужасе перед приближающейся, по их мнению, политической катастрофой на фоне предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
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