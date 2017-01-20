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  • 20.01, 16:44

В Кремле прокомментировали слова Чубайса про ужас в Давосе

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В Кремле прокомментировали слова Чубайса про ужас в Давосе

В Кремле прокомментировали слова Чубайса про ужас в Давосе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ощущения главы «Роснано» от настроений на экономическом форуме в Давосе, сообщил, что в Москве все нормально, «ужаса нет».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы «Роснано» Анатолия Чубайса о форуме в Давосе, заявил, что в Кремле не знают, какая атмосфера царит среди участников форума, но в Москве все нормально, «ужаса нет», передает РИА Новости.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президент РФ: «Мы не знаем, как в Давосе. Мы в Москве. У нас в Москве все нормально, ужаса нет, работаем».

Ранее Анатолий Чубайс в интервью российским СМИ рассказал, что на форуме в Давосе все пребывают в ужасе перед приближающейся, по их мнению, политической катастрофой на фоне предстоящей инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

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