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  • 20.01, 15:13
На дочь осужденного за убийство и оправданного сибиряка совершено нападение. Новосибирск, дети и подростки, драки и избиения, нападения, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На дочь осужденного за убийство и оправданного сибиряка совершено нападение

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На дочь осужденного за убийство и оправданного сибиряка совершено нападение

На дочь осужденного за убийство и оправданного сибиряка совершено нападение

На дочь осужденного за убийство и оправданного сибиряка совершено нападение

    Неожиданный поворот произошел в истории жителя Новосибирска, который, защищая несовершеннолетнюю дочь, нанес незваному гостю смертельную травму. Дело было громким и вызвало широкий общественный резонанс. Мужчину сначала отправили в тюрьму, но после судьи пересмотрели детали случившегося и полностью оправдали Виктора Ганчара. Сегодня на его дочь совершено нападение. Девочку подкараулили после уроков и жестоко избили.

    Тринадцатилетней Насте Ганчар тяжело вспоминать о том, как на нее напали. Сегодня врачи разрешили девочке нарушить постельный режим и впервые после инцидента встать с больничной койки. Настя получила сотрясение мозга и ушибы. Школьница рассказывает, что после уроков возвращалась домой и недалеко от подъезда встретила свою соседку.

    Анастасия Ганчар, пострадавшая: «На меня вылетела женщина и толкнула. Там гаражи, я ударилась головой. Она меня била по щеке и голове. Сказала, что убьет меня и мою семью. Я ее узнала. Это была мама Артёма Галкина».

    Несмотря на то, что полицейские только начали проверку, фотографии Людмилы Галкиной уже повесили в вестибюле школы, где учится Настя. Впускать эту женщину в здание учебного заведения отныне запрещено категорически. Такое решение принял директор после того, как стали известны детали нападения.

    Ирина Воробьёва, завуч начальной школы г. Новосибирска: «Если придет эта женщина, в школу ее не допускать, хотя бы по той причине, что она причинила вред ребенку. У нее здесь никто не учится, делать ей здесь нечего».

    О конфликте между семьями Галкиных и Ганчар знает не только весь Новосибирск, но и вся страна. В сентябре 2014 года, как удалось доказать следователям, сын Людмилы Галкиной позвонил в квартиру соседа, дверь открыла его дочь. Переступив порог, он схватил девочку за руку, та закричала. Глава семьи бросился на помощь, ударил Галкина, вытолкнул из дома, а спустя несколько дней мужчина скончался в больнице. Виктора Ганчара арестовали и осудили на 7 лет колонии строгого режима.

    Этот приговор вызвал волну возмущения. Люди требовали отпустить человека, который, по сути, защищал свою семью. В конце прошлого года суд освободил мужчину. Как передает корреспондент Василиса Казакова, на том процессе мать погибшего заявила, что это просто так не оставит.

    Юлия Ганчар, мать Анастасии Ганчар: «Я понимаю, что она пытается провоцировать. Мы стараемся не обращать на это внимания. А когда уже на ребенка нападает… Уже сотрясение, она так нож возьмет и поубивает всех».

    Сама Людмила Галкина и не думает скрываться от полицейских. Словно ничего не произошло, кондуктор автобуса исправно выходит на работу. Она уверяет, что школьницу пальцем не трогала, ее хотят оклеветать и она в этой истории пострадавшая.

    Людмила Галкина, мать Артёма Галкина: «У меня нет привычки перед работой нападать на маленьких детей. Почему я должна приставать, с какой стати? Я живу честно и правдиво. Вот моя точка зрения».

    Коллеги Галкиной отмечают, что после гибели сына женщина стала замкнутой и раздражительной, но на работе у нее конфликтов не было. Супруги Ганчар уверены, что таким образом Людмила Галкина пытается спровоцировать их и вывести на очередной конфликт, поэтому впервые задумались о переезде, причем даже не в другой дом, а в другой город, чтобы их дети жили в безопасности.

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