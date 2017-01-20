«Бил по лицу»: похищенная в Оренбурге школьница рассказала о домогательствах педофила

В деле о похищении
13-летней девочки в Оренбурге появились новые шокирующие подробности. Оказалось, что подозреваемый Юрий Тиунов 6 лет находился в федеральном розыске, работал в крупной компании и беспрепятственно путешествовал по стране.
Оренбургская школьница, которую чудом удалось вырвать из рук похитителя, подробно рассказала следователям, что ей пришлось пережить в плену у Тиунова.
Сейчас девочка чувствует себя намного лучше, но психологи продолжают с ней работать. Врачи разрешили школьнице продолжить лечение дома, под присмотром мамы.
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