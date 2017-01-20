Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.01, 15:13
«Бил по лицу»: похищенная в Оренбурге школьница рассказала о домогательствах педофила. Оренбург, дети и подростки, похищения людей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Бил по лицу»: похищенная в Оренбурге школьница рассказала о домогательствах педофила

4 комментария
«Бил по лицу»: похищенная в Оренбурге школьница рассказала о домогательствах педофила

«Бил по лицу»: похищенная в Оренбурге школьница рассказала о домогательствах педофила

«Бил по лицу»: похищенная в Оренбурге школьница рассказала о домогательствах педофила

    В деле о похищении 13-летней девочки в Оренбурге появились новые шокирующие подробности. Оказалось, что подозреваемый Юрий Тиунов 6 лет находился в федеральном розыске, работал в крупной компании и беспрепятственно путешествовал по стране.

    Экспертиза уже подтвердила причастность Тиунова к аналогичному преступлению, которое было совершено в 2011 году. По версии правоохранителей, подозреваемый тогда надругался над двумя детьми в родном Пермском крае. Школьники, одному из которых было тогда 7, другому — 11, катались в лесу на лыжах. Этим обстоятельством, видимо, и решил воспользоваться злоумышленник. Найти его тогда так и не удалось.

    Оренбургская школьница, которую чудом удалось вырвать из рук похитителя, подробно рассказала следователям, что ей пришлось пережить в плену у Тиунова.

    Школьница: «Везли меня минут 15–20. Он бил меня, поил, угрожал. Бил все время и в основном молчал. По лицу и руке бил, я прикрывалась».

    Сейчас девочка чувствует себя намного лучше, но психологи продолжают с ней работать. Врачи разрешили школьнице продолжить лечение дома, под присмотром мамы.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru