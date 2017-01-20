Под завалами итальянского отеля нашли выживших

Под завалами рухнувшего в Италии отеля обнаружены шесть выживших, сообщают местные СМИ.
В итальянской провинции Абруццо, где после схода лавины обрушился отель, до сих пор продолжается поисковая операция
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Напомним, трагедия случилась в среду вечером. Под снегом оказалась трехэтажная гостиница «Регопьяно ди Фариндола», находящаяся в изолированной части горного массива Гран-Сассо-д’Италия. В отеле в этот момент находились 34 человека — гости и семь сотрудников. Сейчас известно о четырых погибших, еще 29 человек считаются пропавшими без вести.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Италии Паоло Джентилони.
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