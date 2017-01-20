Рай для педофилов: секстинг в Сети объединяет и вдохновляет извращенцев

Что такое секстинг, чем занимаются наши дети в соцсетях, и почему Интернет стал раем для педофилов?
Свобода Интернета провоцирует. Теперь секстингом называют любой обмен интимными фото с помощью телефона и соцсетей. Если для двух взрослых людей — мужчины и женщины — это не более чем очередное развлечение, то в случае, когда в дело замешаны несовершеннолетние, речь идет об уголовном преступлении.
От любовный игры до совращения несовершеннолетних: что делают в соцсетях наши дети и как уберечь их от недетских развлечений? По какому принципу шантажисты выбирают себе жертв на сайтах знакомств и как они манипулируют несовершеннолетними? Почему школьники предпочитают об этом молчать, а ведь жертвами становятся целые школы!
Как не попасться в сети мошенников, и что делать тем кто уже на крючке? Как Интернет стал раем для педофилов и почему ни родители ни даже милиция не в состоянии остановить педофилов. Ответы в большом расследовании НТВ «Осторожно, секстинг!»
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