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  • 20.01, 15:13
Рай для педофилов: секстинг в Сети объединяет и вдохновляет извращенцев. дети и подростки, Интернет, педофилия, эротика и секс. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Рай для педофилов: секстинг в Сети объединяет и вдохновляет извращенцев

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Рай для педофилов: секстинг в Сети объединяет и вдохновляет извращенцев

Рай для педофилов: секстинг в Сети объединяет и вдохновляет извращенцев

    Что такое секстинг, чем занимаются наши дети в соцсетях, и почему Интернет стал раем для педофилов?

    Секстинг — новое слово, появившееся чуть более 10 лет назад, после того как 13-летняя школьница из Новой Зеландии опубликовала свои откровенные снимки на сайте знакомств. Это привлекло внимание прессы, и с тех пор масштабы этого явления только растут. Сейчас этим тайно занимаются взрослые, подростки и даже школьники.

    Свобода Интернета провоцирует. Теперь секстингом называют любой обмен интимными фото с помощью телефона и соцсетей. Если для двух взрослых людей — мужчины и женщины — это не более чем очередное развлечение, то в случае, когда в дело замешаны несовершеннолетние, речь идет об уголовном преступлении.

    От любовный игры до совращения несовершеннолетних: что делают в соцсетях наши дети и как уберечь их от недетских развлечений? По какому принципу шантажисты выбирают себе жертв на сайтах знакомств и как они манипулируют несовершеннолетними? Почему школьники предпочитают об этом молчать, а ведь жертвами становятся целые школы!

    Как не попасться в сети мошенников, и что делать тем кто уже на крючке? Как Интернет стал раем для педофилов и почему ни родители ни даже милиция не в состоянии остановить педофилов. Ответы в большом расследовании НТВ «Осторожно, секстинг!»

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