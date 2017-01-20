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  • 20.01, 15:13
Думцы предложили парламентариям Европы провести фотовыставку о войне Сирии. Госдума, Сирия, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, выставки и музеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Думцы предложили парламентариям Европы провести фотовыставку о войне Сирии

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Думцы предложили парламентариям Европы провести фотовыставку о войне Сирии

Думцы предложили парламентариям Европы провести фотовыставку о войне Сирии

Думцы предложили парламентариям Европы провести фотовыставку о войне Сирии

    Депутаты Госдумы приняли сегодня обращение к европейским коллегам и межпарламентским организациям. Им предложили разместить фотовыставку о событиях в Сирии.

    Снимки представлены в фойе нижней палаты парламента на Охотном Ряду. Это полсотни доказательств сирийской трагедии. В экспозицию вошли кадры из Алеппо и Пальмиры, запечатлевшие результат варварских действий террористов, а также будни простых сирийцев и российской авиагруппы. Многие работы сделаны с риском для жизни.

    Евгений Ревенко, депутат Госдумы РФ: «Я очень рассчитываю на то, что европейские коллеги захотят принять у себя эту выставку. Если они откажутся разместить на своих площадках правду, которую видели мы с вами, мы все равно будем пытаться, мы будем настаивать на том, чтобы эта выставка оказалась в Европе, чтобы люди смогли увидеть эту правду».

    В обращении депутаты отмечают, что фотографии найдут поддержку у тех, кто дорожит свободой слова и на деле стремится к скорейшему прекращению войны в САР.

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