Думцы предложили парламентариям Европы провести фотовыставку о войне Сирии

Депутаты Госдумы приняли сегодня обращение к европейским коллегам и межпарламентским организациям. Им предложили разместить фотовыставку о событиях в Сирии.

Снимки представлены в фойе нижней палаты парламента на Охотном Ряду. Это полсотни доказательств сирийской трагедии. В экспозицию вошли кадры из Алеппо и Пальмиры, запечатлевшие результат варварских действий террористов, а также будни простых сирийцев и российской авиагруппы. Многие работы сделаны с риском для жизни., депутат Госдумы РФ: «Я очень рассчитываю на то, что европейские коллеги захотят принять у себя эту выставку. Если они откажутся разместить на своих площадках правду, которую видели мы с вами, мы все равно будем пытаться, мы будем настаивать на том, чтобы эта выставка оказалась в Европе, чтобы люди смогли увидеть эту правду».В обращении депутаты отмечают, что фотографии найдут поддержку у тех, кто дорожит свободой слова и на деле стремится к скорейшему прекращению войны в САР.