СМИ: пешеходов в центре Мельбурна протаранил псих-наркоман

Центр австралийского Мельбурна, где автомобиль протаранил толпу людей, оцеплен полицией. По предварительным данным, под колесами погибли 3 человека, 20 получили ранения. В российском посольстве в Австралии сообщили, что среди пострадавших, по предварительным данным, наших соотечественников нет.преступник не связан с терроризмом. По информации австралийских СМИ, мужчина страдает психическими расстройствами и ранее был уличен в употреблении наркотиков.
Видео, снятое во время наезда машины на толпу людей, выложили в Сеть очевидцы. На кадрах видно, как легковой автомобиль выделывает странные маневры на оживленном перекрестке, причем на небольшой скорости. Судя по записи, полицейские пытались остановить его, но водитель выехал на тротуар и начал давить пешеходов.
Камеры наблюдения запечатлели панику, которая началась на месте трагедии. Люди бежали прочь и пытались спрятаться в ближайшем магазине. Всего в нескольких кварталах от этого района идут матчи теннисного турнира серии Большого шлема Australian Open, который проходит в Мельбурне.
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