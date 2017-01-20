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  • 20.01, 13:42

ФБР подозревает россиянина Лисова в разработке «банковского трояна»

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ФБР подозревает россиянина Лисова в разработке «банковского трояна»

ФБР подозревает россиянина Лисова в разработке «банковского трояна»

В документе Гражданской Гвардии Испании сообщается, что ущерб от деятельности россиянина оценивается в 5 миллионов долларов.

Испанские силовики заявляют, что «банковский троян» NeverQuest, в разработке которого якобы участвовал россиянин, обеспечивал мошенникам доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений. С помощью этого вируса можно было похищать учетные банковские данные.

Предполагается, что Лисов создал сеть компьютеров, зараженных NeverQuest, и был ее администратором через собственные и арендованные сервера.
Сообщается, что специалистам удалось обнаружить на серверах Германии и Франции базы данных с похищенной информацией: архивы с миллионами учетных данных доступа, в том числе именами пользователей, паролями и ответами на контрольные вопросы для доступа на банковские и финансовые счета.

В сообщении ведомства, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, Лисова подозревают «в компьютерном взломе и мошенничестве с использованием электронных средств». Также программиста из Таганрога называют «одним из самых важных российских хакеров, которых разыскивают США».

Лисов был задержан в аэропорту Эль Прат города Барселоны 13 января, когда вместе с супругой они возвращали арендованную машину. За россиянином велась слежка. Лисову заявили, что он задержан по линии Интерпола, по нему уже несколько лет ведется разработка, а в Штатах ему грозит до 35 лет тюрьмы.

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