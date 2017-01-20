ФБР подозревает россиянина Лисова в разработке «банковского трояна»

В документе Гражданской Гвардии Испании сообщается, что ущерб от деятельности россиянина оценивается в 5 миллионов долларов.
Предполагается, что Лисов создал сеть компьютеров, зараженных NeverQuest, и был ее администратором через собственные и арендованные сервера.
Сообщается, что специалистам удалось обнаружить на серверах Германии и Франции базы данных с похищенной информацией: архивы с миллионами учетных данных доступа, в том числе именами пользователей, паролями и ответами на контрольные вопросы для доступа на банковские и финансовые счета.
В сообщении ведомства, которое оказалось в распоряжении РИА Новости, Лисова подозревают «в компьютерном взломе и мошенничестве с использованием электронных средств». Также программиста из Таганрога называют «одним из самых важных российских хакеров, которых разыскивают США».
грозит до 35 лет тюрьмы.
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