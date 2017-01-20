Таксист в Петербурге прострелил пассажиру ногу после спора о цене поездки

Между водителем попутки и его пассажиром произошел конфликт.
47-летний петербуржец в итоге получил ранение из пневматического пистолета.
Житель Санкт-Петербурга, работающий генеральным директором в одной коммерческой фирме, вечером поймал попутку на Приморском шоссе. По дороге водитель и пассажир поспорили из-за цены поездки. Владелец машины остановился, выгнал бизнесмена на улицу и выстрелил ему в стопу из пневматического пистолета. После этого скрылся.
Раненый смог самостоятельно добраться до больницы, где ему оказали медицинскую помощь.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителя, предположительно, Daewoo Nexia разыскивают, сообщается на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
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