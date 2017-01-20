ЧП
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 20.01, 13:41

Таксист в Петербурге прострелил пассажиру ногу после спора о цене поездки

комментировать

Таксист в Петербурге прострелил пассажиру ногу после спора о цене поездки

Таксист в Петербурге прострелил пассажиру ногу после спора о цене поездки

Между водителем попутки и его пассажиром произошел конфликт. 47-летний петербуржец в итоге получил ранение из пневматического пистолета.

На днях в полицию Санкт-Петербурга обратился мужчина с простреленной ногой, он написал заявление на водителя неофициального такси.

Житель Санкт-Петербурга, работающий генеральным директором в одной коммерческой фирме, вечером поймал попутку на Приморском шоссе. По дороге водитель и пассажир поспорили из-за цены поездки. Владелец машины остановился, выгнал бизнесмена на улицу и выстрелил ему в стопу из пневматического пистолета. После этого скрылся.

Раненый смог самостоятельно добраться до больницы, где ему оказали медицинскую помощь.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Водителя, предположительно, Daewoo Nexia разыскивают, сообщается на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru