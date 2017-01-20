Стрелявший в московских полицейских преступник работал охранником

Сотрудники следственного комитета установили личность мужчины, открывшего при задержании стрельбу по полицейским на востоке Москвы.
Юлия Иванова: «В настоящее время установлена личность подозреваемого. Им оказался житель столицы 1982 года рождения, который объявлен в федеральной розыск. Следователями во время обыска в квартире мужчины обнаружено оружие, боеприпасы и лицензия частного охранника».
Сообщается, что подозреваемый объявлен в федеральный розыск. Следствием совместно с сотрудниками уголовного розыска предпринимаются меры по установлению его местонахождения и задержанию.
произошла вечером 19 января во время операции по задержанию подозреваемого в краже на Зеленом проспекте. Подозреваемый оказал активное сопротивление и несколько раз выстрелил из пистолета в участкового и оперуполномоченного ОМВД России по району Перово, после чего скрылся. Сотрудники полиции с огнестрельными ранениями были госпитализированы.
В отношении злоумышленника было возбуждено дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Позже, как сообщают в ГСУ СКР по Москве, статья была переквалифицирована на более тяжкую — «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».
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