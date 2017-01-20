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  • 20.01, 13:42

Стрелявший в московских полицейских преступник работал охранником

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Стрелявший в московских полицейских преступник работал охранником

Стрелявший в московских полицейских преступник работал охранником

Сотрудники следственного комитета установили личность мужчины, открывшего при задержании стрельбу по полицейским на востоке Москвы.

Стрелявшим оказался житель Москвы 1982 года рождения, работавший частным охранником, сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванов.

Юлия Иванова: «В настоящее время установлена личность подозреваемого. Им оказался житель столицы 1982 года рождения, который объявлен в федеральной розыск. Следователями во время обыска в квартире мужчины обнаружено оружие, боеприпасы и лицензия частного охранника».

Сообщается, что подозреваемый объявлен в федеральный розыск. Следствием совместно с сотрудниками уголовного розыска предпринимаются меры по установлению его местонахождения и задержанию.

Напомним, стрельба произошла вечером 19 января во время операции по задержанию подозреваемого в краже на Зеленом проспекте. Подозреваемый оказал активное сопротивление и несколько раз выстрелил из пистолета в участкового и оперуполномоченного ОМВД России по району Перово, после чего скрылся. Сотрудники полиции с огнестрельными ранениями были госпитализированы.

В отношении злоумышленника было возбуждено дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Позже, как сообщают в ГСУ СКР по Москве, статья была переквалифицирована на более тяжкую — «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».

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