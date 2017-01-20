Скончался экс-глава «Союзмультфильма» Эрнест Рахимов

Бывший директор киностудии «Союзмультфильм», почетный кинематографист, продюсер, заслуженный работник культуры РФ Эрнет Рахимов скончался на
официальном сайте Союза кинематографистов РФ, Рахимов ушел из жизни 17 января 2017 года.
79-м году жизни.
Рахимов в течение многих лет занимался техническим развитием студии «Союзмультфильм», работал над улучшением технологии съемки анимационного кино.
Из сообщения Союза кинематографистов: «Он многое сделал для создания цеха по полной реставрации изображения и звука старых мультфильмов, а также продвижения отечественных мультфильмов за рубеж (Европа, Азия)».
Эрнест Рахимов возглавил киностудию «Союзмультфильм» в 1997 году. С 2004 года был директором «Фильмофонда» киностудии. За годы своей работы Рахимов создал более 20 анимационных фильмов. Среди них «Веселая карусель №32. Катина сказка», «Сундук, „Праздник“», «Елочка для всех», «Однажды», «О рыбаке и рыбке», «Утро попугая Кеши», «Дочь великана», «Хорошо забытое старое» и другие.
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