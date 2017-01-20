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  • 20.01, 12:11

Скончался экс-глава «Союзмультфильма» Эрнест Рахимов

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Скончался <nobr>экс-глава</nobr> «Союзмультфильма» Эрнест Рахимов

Скончался экс-глава «Союзмультфильма» Эрнест Рахимов

Скончался <nobr>экс-глава</nobr> «Союзмультфильма» Эрнест Рахимов
  • Фото: animator.ru

    • Бывший директор киностудии «Союзмультфильм», почетный кинематографист, продюсер, заслуженный работник культуры РФ Эрнет Рахимов скончался на 79-м году жизни.

    Как сообщается на официальном сайте Союза кинематографистов РФ, Рахимов ушел из жизни 17 января 2017 года.

    Рахимов в течение многих лет занимался техническим развитием студии «Союзмультфильм», работал над улучшением технологии съемки анимационного кино.

    Из сообщения Союза кинематографистов: «Он многое сделал для создания цеха по полной реставрации изображения и звука старых мультфильмов, а также продвижения отечественных мультфильмов за рубеж (Европа, Азия)».

    Эрнест Рахимов возглавил киностудию «Союзмультфильм» в 1997 году. С 2004 года был директором «Фильмофонда» киностудии. За годы своей работы Рахимов создал более 20 анимационных фильмов. Среди них «Веселая карусель №32. Катина сказка», «Сундук, „Праздник“», «Елочка для всех», «Однажды», «О рыбаке и рыбке», «Утро попугая Кеши», «Дочь великана», «Хорошо забытое старое» и другие.

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