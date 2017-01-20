Боевики ИГ разрушили часть древнего Римского театра в Пальмире

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) разрушили фасад античного амфитеатра в Пальмире.
Серьезно пострадал древнеримский театр и знаменитый тетрапилон (четыре колонны) на территории древнего комплекса, стоящий близ сирийского города: полностью разрушен фасад театра, сообщает «Интерфакс».
Разрушения на территории объекта подтверждаются спутниковыми фотографиями. По предварительным данным, исторические памятники были разрушены в период с 26 декабря по 10 января.
Более месяца назад боевики ИГ после перегруппировки пытались захватить Пальмиру и предприняли массированную атаку на город. Тогда правительственным войскам и бойцам народного ополчения удалось отбросить противника на несколько километров.
В мае 2015 года за время короткой оккупации террористам ИГИЛ удалось серьезно разрушить древний город, были уничтожены и осквернены многие исторические памятники. 27 марта 2016 года сирийская армия при поддержке российских ВКС провела успешную операцию по освобождению Пальмиры.
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