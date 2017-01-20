В Ингушении поймали психически больного поджигателя мечетей

Полицейские в Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в совершении поджогов трех мечетей.сайте регионального МВД.
Сотрудники правоохранительных органов в ходе проведенного расследования установили факты, свидетельствующие о возможном криминальном характере возгораний. В результате оперативо-разыскных мероприятий был задержан подозреваемый в поджогах 30-летний местный житель с признаками психического расстройства.
Сейчас в отношении задержанного проводятся проверочные мероприятия. Ведется следствие.
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